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В США назвали условия для диалога с Россией

RS: Запад должен дать России гарантии для развития диалога с Москвой

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Западу необходимо предоставить России гарантии для развития диалога с РФ по урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил американский политик Джордж Биб, сообщает издание Responsible Statecraft.

По словам Биба, важным будет договор о том, как и где страны ЕС будут иметь право разместить свои вооруженные силы в Европе. Кроме того, Западу и России, по оценке эксперта, необходимо будет оговорить ограничения на размещение европейскими странами своих сил в ЕС.

«России необходимо некоторое понимание с Западом относительно того, что мы все собираемся исключить с точки зрения вмешательства во внутренние дела друг друга», - добавил Биб.

Как отметил американский эксперт, для реализации договоренностей о вооруженных силах стран ЕС в Европе, ограничениях на их размещение и воплощения в жизнь договоренностей о невмешательстве США и РФ в дела друг друга необходим диалог с Россией. По мнению Биба, Вашингтон сделал для развития диалога с Москвой недостаточно усилий.

14 мая американский телеканал CNN сообщал, что ситуация в конфликте на Украине на фоне успешного продвижения российских войск становится все хуже для официального Киева.

Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен ускорить передачу оружия Украине.

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