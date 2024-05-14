Андрей Белоусов прибыл в Совфед по вопросу его назначения главой Минобороны

Андрей Белоусов прибыл в Совет Федерации, где продолжаются консультации по его кандидатуре на пост главы министерства обороны России. Об этом сообщает РБК.

12 мая президент РФ Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова главой Минобороны, освободив от этой должности Сергея Шойгу.

65-летний Андрей Белоусов в разное время занимал посты помощника Путина по экономическим вопросам, министра экономразвития России, главы департамента экономики и финансов Аппарата правительства России, гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, долгое время работал в Российской академии наук.

Также 12 мая Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совета безопасности РФ. Вместо него на должность секретаря Совбеза РФ был назначен Шойгу.

Ранее политолог обратил внимание на важную деталь в назначении Белоусова.