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Турция пережила масштабный отток средств в марте

Bloomberg: почти $10 млрд неизвестные вывели из Турции в марте

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Murad Sezer/Reuters

По итогам конца марта турецкий регулятор зафиксировал чистый отток средств из страны, который составил почти $10 млрд — столько же, сколько в мае 2023 года перед президентскими выборами. Об этом пишет Bloomberg.

Такой отток наличности уменьшил резервы ЦБ примерно на ту же сумму, а дефицит текущего счета вырос до $4,5 млрд, значительно превысив прогнозы экономистов.

Обычно после выборов из Турции выводятся крупные средства из-за опасений резкой девальвации лиры. После прошлогоднего голосования она потеряла 7% стоимости за один день. Однако масштабы бегства капитала в марте оказались неожиданными на фоне перехода к более традиционной экономической политике с июня и усилий ЦБ по обеспечению реального укрепления лиры.

Лира сохраняла относительную стабильность после местных выборов, прибавив 0,5% к доллару, несмотря на историческое поражение партии Эрдогана в крупнейших городах. Золото и валюта остаются популярным средством хранения накопления для турок, опасающихся экономической и политической турбулентности. В марте импорт золота составил 1/4 дефицита текущего счета.

«Дополнительная бюджетная консолидация должна улучшить устойчивость внешних финансов за счет охлаждения внутреннего спроса», — отметил экономист Халук Бурумджекчи.

Хотя импорт золота восстановился в марте-апреле, он ожидает сокращения дефицита текущего счета на треть в 2024 году до $30 млрд.

Накануне стало известно, что Анкара введет жесткие антиинфляционные меры экономии для госструктур.

Ранее ЦБ Турции заявил, что ожидает спад инфляции.

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