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Птаха оценил трек Оксимирона про объявление в розыск

Рэпер Птаха назвал Оксимирона перебежчиком

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oxxxymironofficial/YouTube

Рэпер Давид Нуриев (Птаха) заявил в беседе с NEWS.ru, что новый трек коллеги Оксимирона (признан в РФ иностранным агентом) сделан хорошо с технической точки зрения.

Птаха похвалил исполнение Оксимирона и использование множества разных техник. Однако рэперу не нравится посыл песни коллеги, что «все плохие», а он «хороший». Артист назвал Оксимирона перебежчиком.

«Убрать его талант рэпера в сторону и посмотрим, на чем он держится? Только на оппозиционной движухе», — заявил певец.

14 мая Оксимирон выпустил трек «Мир горит», в котором впервые высказался о возбужденном против него уголовном деле в России. Артист назвал дело «удаленкой» и отметил, что вынужден играть в прятки по всему глобусу. Оксимирон пожаловался на слежку в Тбилиси, а также намекнул, что ему предлагали «переобуться» и сотрудничать с властями.

В качестве обложки трека рэпер установил скриншот карточки розыска из базы МВД. Оксимирон пообещал в ближайшее время выпустить альбом под названием «Национальность: нет» — именно так указано в разыскных данных артиста.

Ранее солиста HammAli & Navai объявили в розыск приставы.

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