В Совфеде указали на обеспокоенность противников России назначением Белоусова

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков указал на обеспокоенность противников России назначением на должность министра обороны Андрея Белоусова. Так в своем Telegram-канале он прокомментировал слова немецкого депутата Родериха Кизеветтра о необходимости максимально увеличить помощь Киеву на фоне перестановок в военном ведомстве РФ.

«Назначение Белоусова на пост министра обороны сильно обеспокоило наших противников. Что говорит само за себя», — написал Пушков.

13 мая немецкое издание Spiegel назвало «удивительной рокировкой» перестановки в Министерстве обороны РФ. По мнению авторов статьи, Белоусов в качестве главы военного ведомства должен «экономически» управлять конфликтом с Украиной. Также отмечается, что Белоусов становится «важным военным менеджером» Владимира Путина.

12 мая президент России Владимир Путин предложил назначить Белоусова главой Минобороны РФ.

Ранее в США назвали «интересным шагом» назначение Белоусова министром обороны РФ.