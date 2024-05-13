В Киеве удивились, что Запад не считает себя участником конфликта с РФ

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал «странным», что союзники Украины не считают себя участниками конфликта с Россией. Об этом он заявил в посте в соцсети X.

«Странно... С одной стороны, представители демократических стран, условно «Клуба Рамштайн», члены проукраинской коалиции постоянно заявляют по какой-то причине, что они не находятся в конфликте с Россией, нет-нет... Почему такое выраженное нежелание признавать очевидное», — написал Подоляк.

Он также призвал западных союзников Украины предпринимать эффективные предупредительные меры против России.

В апреле глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что конфликт на Украине входит в новую стадию, так как Организация Североатлантического договора становится его активным участником. Чиновник отметил, что если раньше страны альянса лишь по отдельности поддерживали боевые действия, то теперь НАТО готовится стать активным игроком в этом конфликте.

Ранее сообщалось, что войска НАТО проводят в Эстонии военные учения с прицелом на Россию.