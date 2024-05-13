Чемпионка мира Сакамото заявила, что расстроится из-за возвращения россиянок

Трехкратная чемпионка мира, японская фигуристка Каори Сакамото, которая завоевала свои медали на мировых первенствах после отстранения России, высказалась о том, каково это — соревноваться без российских спортсменок. Ее слова приводит hochi.

«Но с тех пор, как я выступила на Олимпийских играх в Пекине, я смогла тренироваться без каких-либо сомнений. Когда они вернутся на международные соревнования после долгого отсутствия, я, возможно, поначалу немного расстроюсь, но это станет для меня хорошим стимулом. Это заставит меня почувствовать: «Я не могу проиграть», — заявила Сакамото.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Последним турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине, где победительницей в личном турнире стала россиянка Анна Щербакова. Сакамото на этом турнире завоевала бронзовую медаль.

Ранее еще одна российская фигуристка сменила спортивное гражданство.