Эксперт раскрыл самые распространенные виды мошенничества в майские праздники

В преддверии 9 Мая мошенники могут создавать посты со сбором средств для ветеранов. Об этом в интервью «Москве 24» предупредил председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.

«К сожалению, многие благотворительные фонды создаются мошенниками. Бывает, что даже ведется видимая деятельность, а потом собранные деньги исчезают в неизвестном направлении вместе с основателем. Поэтому здесь нужно быть бдительными», — сказал Гринин.

Кроме того, по его словам, злоумышленники могут рассылать сообщения с предложением приобрести путевку по «выгодной цене», а также создавать фейковые сайты по продаже билетов.

Желающим помочь ветеранам эксперт посоветовал делать пожертвования адресно либо через проверенные благотворительные фонды. Путешественникам же лучше не переходить по ссылкам из непонятных источников, добавил он.

Эксперты «Лаборатории Касперского» до этого выявили новую мошенническую схему, в которой пользователей Telegram обманывают обещаниями заработать на вложении в криптовалюту Toncoin (TON). Данная афера работает по принципу финансовой пирамиды и нацелена в том числе на русскоязычных пользователей.

Мошенники также создают видимость безопасности, предоставляя жертвам инструкции по покупке криптовалюты через официальные каналы и P2P-платформы, подкрепляя это обучающими видеороликами на разных языках, рассказали в лаборатории.

Ранее в Петербурге пенсионер взял несколько кредитов и отдал мошенникам 9,7 млн рублей.