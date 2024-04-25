В Ленобласти клиенты ударили таксиста ножом в шею

Житель Ленобласти пострадал после того, как подобрал пассажиров. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в Выборге. По данным издания, мужчина планировал отправиться на работу, но по пути подобрал несколько пассажиров, чтобы заработать дополнительную сумму, так как клиентов он нашел не через приложение такси.

Во время поездки неизвестные схватились за нож и ударили водителя в шею.

Мужчину госпитализировали с резаной раной шеи. О том, в каком состоянии его доставили в больницу, не сообщается. Информация о том, нанесли ли неизвестные ему другие травмы, также отсутствует.

На данный момент в ситуации разбираются правоохранители. Они выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят необходимые мероприятия.

До этого на Ямале мужчину обвинили в грабеже и незаконном проникновении в квартиру. По версии правоохранителей, россиянин вошел в жилье, которое хозяйка забыла закрыть. После этого он нанес ей несколько ударов кулаками по голове. После того, как женщина дала ему тысячу рублей, мужчина уехал на снегоходе. Его поймали.

Ранее в Екатеринбурге таксист высадил ребенка на полпути к дому.