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Литовская партия использовала для агитации изображение горящего младенца из The Sims

Партия из Литвы сопроводила пост о референдуме изображением горящего ребенка

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 Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Литовская «Партия свободы» использовала изображение горящего младенца, чтобы спровоцировать граждан зарегистрироваться для участия в референдуме по двойному гражданству. Политическое объединение опубликовало соответствующий пост на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Картинка представляет собой скрин из популярной игры в жанре симулятор жизни The Sims. На ней изображена мать, работающая за компьютером, и лежащий на полу ребенок. При этом младенец охвачен огнем, но на него никто не обращает внимания.

«Не сейчас, дорогая, мамочка регистрируется на референдум о сохранении гражданства», — говорится в подписи к иллюстрации.

Столь «творческий» подход «Партии свободы» к агитации сильно удивил пользователей социальной сети. В результате из-за множества гневных комментариев политическому объединению пришлось удалить провокационный пост.

В мае 2024 года в Литве должен состояться референдум по двойному гражданству. Наличие двойного гражданства в республике запрещено по закону, однако вопрос обрел особую актуальность из-за массового отъезда людей на заработки в страны Западной Европы.

Ранее российская журналистка Ксения Собчак раскритиковала телеканал НТВ за фильм о ее двойном гражданстве.

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