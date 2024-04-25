Гидрометцентр пообещал москвичам июньскую погоду на предстоящих выходных

Текущая неделя в Москве завершится теплой погодой, которая больше соответствует концу мая – началу июня. Однако при высокой температуре воздуха локально ожидаются грозы и дожди, рассказал «Москве 24» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В пятницу в столице воздух прогреется до 20-22 градусов. При этом прогнозируются грозы и ветер до 15 м/с.

«Погода опережает свое развитие примерно на месяц, потому что такие температуры характерны для конца мая – начала июня», – подчеркнул Вильфанд.

В субботу в столице ожидается от 17 до 19 градусов, а в воскресенье – от 15 до 20 градусов тепла, в течение обоих дней будет солнечно, сообщил синоптик.

Напомним, жителей Москвы предупредили, что в первые майские выходные будет комфортная погода, а вот ближе ко Дню Победы заметно похолодает из-за влияния циклона с Таймыра. Сообщалось также, что с 25 апреля в Москве ухудшится погода – ожидаются ливни, выпадет около 80% месячной нормы осадков.

Экологи ранее назвали регионы с высокой вероятностью лесных пожаров летом 2024 года.