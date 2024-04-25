В МИД опровергли сообщения о запрете на выдачу и замену документов россиян за рубежом

Информация об обсуждении в МИД России запрета на выдачу и замену документов за рубежом не соответствует действительности. Об этом сообщили в консульском департаменте министерства.

До этого лишенная лицензии «Новая газета» опубликовала материал, что в российском министерстве ведется обсуждение этой инициативы. Однако в дипведомстве назвали это сообщение «отчаянным фейком» и заверили, что оно не соответствует действительности.

«В своей работе по защите прав и законных интересов российских граждан МИД России и входящие в его систему дипломатические представительства и консульские учреждения традиционно проводят политику информационной открытости, насколько возможно заблаговременно и полно доводя до граждан о планируемых изменениях в действующем законодательстве и правоприменительной практике в консульской и смежных сферах», — заключили в ведомстве.

До этого стало известно, что МИД РФ предложил провести эксперимент по получению гражданами России, которые находятся за рубежом, квалифицированных сертификатов ключей проверки электронных подписей. Это, в частности, даст возможность таким россиянам в режиме онлайн подтвердить аккаунт на «Госуслугах».

Ранее выяснилось, что украинцы призывного возраста больше не смогут получить загранпаспорта за пределами Украины.