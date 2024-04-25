В Госдуме РФ призвали запретить продажу алкоголя в майские праздники

Депутат Государственной думы РФ Султан Хамзаев обратился к премьер-министру страны Михаилу Мишустину, предложив ввести запрет на продажу алкоголя во время майских праздников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

В письме уточняется, что речь идет о периодах с 28 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая. Как отметил парламентарий, ежегодно в майские праздники в РФ фиксируется увеличение числа водителей, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии. То же касается отравлений и травм, полученных из-за чрезмерного употребления спиртных напитков.

«Федеральное законодательство запрещает продажу алкоголя в определенных местах и во время проведения некоторых событий, но не устанавливает специальных ограничений на праздничные даты. Местные власти могут самостоятельно устанавливать такие ограничения и обычно заранее информируют об этом население», — подчеркнул Хамзаев.

Однако, по словам законодателя, лишь некоторые из 89 глав российских субъектов «работают на опережение» при предотвращении нежелательных последствий бесконтрольной продажи алкоголя. В связи с этим депутат выразил уверенность, что всеобщий запрет на продажу спиртных напитков в майские праздники станет дополнительной мерой для обеспечения здоровья и благополучия граждан.

«Запрет продажи алкоголя 9 мая — это ясный посыл о бережном и более уважительном отношении к великой дате, к нашим ветеранам, памяти и истории», — добавил парламентарий.

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