В Новосибирской области при столкновении маршрутки и грузовика пострадали девять человек

В результате столкновения пассажирского микроавтобуса и грузовика в Новосибирской области пострадали девять человек. Об этом сообщается на странице региональной службы 112 в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла 25 апреля в 03:34 (23:34 мск) в Болотнинском районе области на 125-м километре федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь». Пассажирская «Газель» столкнулась с грузовым автомобилем Howo с прицепом. После столкновения грузовик опрокинулся. Девять человек пострадали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

На месте происшествия находятся полицейские, сотрудники скорой медицинской помощи и единой диспетчерской дежурной службы.

До этого сообщалось, что служебный автомобиль Госавтоинспекции в среду, 24 апреля, сбил 19-летнего юношу, перебегавшего проезжую часть по пешеходному переходу в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Ранее в Рязанской области после столкновения автобуса и грузовика пострадали 13 человек.