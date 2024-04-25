Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирской области при столкновении маршрутки и грузовика пострадали девять человек

В Новосибирской области в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 9 человек

close
100%
РИА Новости

В результате столкновения пассажирского микроавтобуса и грузовика в Новосибирской области пострадали девять человек. Об этом сообщается на странице региональной службы 112 в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла 25 апреля в 03:34 (23:34 мск) в Болотнинском районе области на 125-м километре федеральной автомобильной дороги Р-255 «Сибирь». Пассажирская «Газель» столкнулась с грузовым автомобилем Howo с прицепом. После столкновения грузовик опрокинулся. Девять человек пострадали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

На месте происшествия находятся полицейские, сотрудники скорой медицинской помощи и единой диспетчерской дежурной службы.

До этого сообщалось, что служебный автомобиль Госавтоинспекции в среду, 24 апреля, сбил 19-летнего юношу, перебегавшего проезжую часть по пешеходному переходу в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Ранее в Рязанской области после столкновения автобуса и грузовика пострадали 13 человек.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами