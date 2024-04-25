Российские эксперты заявили, что вирусы, обнаруженные в комарах и клещах, не несут рисков

Научные организации Роспотребнадзора внимательно изучают новые вирусы, найденные в комарах и клещах на территории России, и, согласно предварительным данным, они не представляют угрозы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, исследования вирусного ландшафта в стране уже дали результаты: было обнаружено 47 новых вирусов у комаров и 14 у клещей. Эти вирусы были выявлены в рамках проекта «Санитарный щит», направленного на подготовку и предотвращение потенциальных угроз.

В настоящее время специалисты Роспотребнадзора тщательно изучают эти вирусы, и, судя по первичным данным, они не являются опасными.

До этого сообщалось, что в парках Московской области проводится активная обработка от клещей. Комплекс мероприятий по уничтожению этих паразитов осуществляется в местах массового отдыха жителей.

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, на сегодняшний день обработано уже 54% территории и планируется достичь 100% к 26 апреля. Из-за дождей все ждали сухую погоду, но сейчас все муниципалитеты активно участвуют в этом процессе.

Ранее были названы любимые места клещей на теле человека.