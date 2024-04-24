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Минюст представил новую коллекцию одежды для заключенных

В Минюсте провели демонстрацию новых моделей одежды для российских заключенных

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Минюст России

В Минюсте провели демонстрацию новых моделей одежды для российских заключенных, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Участники совещания осмотрели образцы новых моделей спецодежды, разработанные ФСИН России, а также отметили, что одежда играет важную роль в становлении осужденных на путь исправления, она должна быть современной, комфортной и удобной», — сообщили в пресс-службе Минюста.

Министр юстиции России Константин Чуйченко добавил, что новая тюремная одежда не только улучшит внешний вид заключенных, но также может способствовать дальнейшей гуманизации содержания отбывающих наказание.

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