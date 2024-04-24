Из горящей «трешки» в Петербурге спасли трех жильцов

В Санкт-Петербурге спасателям удалось эвакуировать людей из горящей трехкомнатной квартиры на Малой Бухарестской улице. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Северной столице. Инцидент произошел утром 24 апреля.

По данным издания, в квартире горела кухня на площади 8 квадратных метров. К месту оперативно прибыли 12 пожарных на трех единицах техники. Люди были своевременно эвакуированы.

К 10:15 пламя полностью потушили. Пострадавших, предварительно, нет.

До этого в Петербурге безработный мужчина поджег автомобиль соседа стоимостью 3 млн рублей.

Пожар во дворе дома №60 по Загородному проспекту произошел в ночь на 23 апреля. Очевидцы сообщили о возгорании в полицию. На месте прибывшие стражи порядка обнаружили Toyota с выгоревшим моторным отсеком. Было установлено, что машина принадлежит местному жителю. Поджигатель был установлен по камерам видеонаблюдения.

Утром оперативники задержали 44-летнего подозреваемого. По имеющимся данным, мужчина был судим за мошенничество, наркотики, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и уничтожение имущества.

Ранее под Симферополем загорелись железнодорожные цистерны.