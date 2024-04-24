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Блиновскую оставили под стражей

Мосгорсуд продлил арест блогеру Елене Блиновской до 26 июля 2024 года

Мосгорсуд продлил арест блогеру Елене Блиновской. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Согласно решению суда, женщина пробудет под стражей до 26 июля 2024 года.

До этого Блиновская выразила готовность погасить ущерб в размере свыше 900 млн рублей при условии частичного снятия ареста с ее имущества.

22 января 2024 года суд продлил арест Блиновской до 26 апреля. В качестве причины следствие называло нарушение блогером условий домашнего ареста — она провела вечеринку с участием 15 гостей, среди которых, по данным СМИ, находился важный свидетель, с которым женщине запрещено общаться.

Блогер была задержана в апреле 2023 года по обвинению в неуплате налогов на сумму 918 млн рублей и легализации денежных средств, после чего ее поместили под домашний арест. Позднее следствие предъявило ей обвинение по двум случаям незаконного оборота денег и попросило суд оставить ее под стражей из-за нарушения условий домашнего ареста. Блиновскую в конечном итоге отправили в СИЗО.

Ранее стал известен основной досуг Блиновской в СИЗО.

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