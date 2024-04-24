В Херсоне решили переименовать 24 улицы, названные в честь российских деятелей

Руководство подконтрольного украинским властям города Херсона решило переименовать 24 улицы, названия которых так или иначе связаны с Россией. Об этом в своем Telegram-канале написал глава назначенной Киевом администрации населенного пункта Роман Мрочко.

Чиновник подчеркнул, что соответствующее распоряжение уже подписано.

«Очередной ряд объектов топонимики переименован согласно проведенному опросу жителей», — сообщил представитель властей.

В частности, речь идет об улице Льва Толстого. Теперь она будет носить название улицы Героев УПА (организация запрещена в России). Аббревиатура расшифровывается как Украинская повстанческая армия, данное формирование признано запрещенной организацией на территории России.

Улица советского военного летчика Маресьева, в свою очередь, получила название улица Защитников Украины. Улицу Пушкина переименовали в улицу Бахчисарайскую, а улицу Гагарина — в улицу Каденюка. Последний является первым и единственным космонавтом периода так называемой «независимой Украины».

Более того, изменения коснулись названий улиц генерала Ватутина и героя Великой Отечественной войны Зои Космодемьянской. Вместе с тем новые названия получили ряд других улиц в городе Херсоне.

23 апреля в Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект о переименовании более 300 топонимов. Речь идет о населенных пунктах, названия которых имеют отношение к России.

Ранее в Государственной думе РФ заявили о создании на Украине «зеленой улицы» для западных колонистов.