Для тушения пожаров в Смоленской области после атаки БПЛА привлекли пожарные поезда

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил в Telegram-канале, что для ликвидации пожаров в Смоленском и Ярцевском районах из-за атаки украинских беспилотников привлечены три пожарных поезда.

Согласно сообщению главы региона, на местах происшествий работают пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Смоленской области, экстренные службы, службы жизнеобеспечения районов.

«Огонь локализован, угрозы его распространения за пределы объектов нет», — указал Анохин.

В ночь на 24 апреля губернатор сообщал, что в Смоленской области загорелись объекты гражданского топливо-энергетического комплекса.

До этого в пригороде Воронежа упал четвертый сбитый за ночь в Воронежской области украинский беспилотник. В результате падения дрона самолетного типа загорелся частный дом. Пожар был локализован по прибытии оперативных служб.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Минтранс поручил усилить меры по защите 50 аэропортов РФ от атак беспилотников.