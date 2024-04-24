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Безбилетник напал на пассажира метро в Москве из-за замечания

В Москве безбилетник напал на пассажира в метро из-за замечания

В Москве мужчина, пытавшийся бесплатно проехать в метро, напал на пассажира из-за замечания. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, инцидент произошел на станции метро «Шаболовская». 30-летний мужчина попытался бесплатно пройти в подземку за другим пассажиром, оплатившим проезд, однако тот заметил действия безбилетника и сделал ему замечание.

После этого безбилетник толкнул мужчину и стал наносить ему удары. На кадрах с места происшествия видно, что между ними завязалась потасовка. При этом агрессор продолжал наносить удары пассажиру даже тогда, когда в ситуацию вмешалась сотрудница метрополитена.

В результате произошедшего пострадавшему мужчине потребовалась медицинская помощь. Информации о его состоянии не поступало.

Отмечается, что действия злоумышленника квалифицировали по уголовной статье о побоях из хулиганских побуждений. Привлечение агрессора к ответственности находится на контроле у прокуратуры Московского метрополитена.

Ранее стало известно, что в Москве пройдут усиленные рейды по безбилетникам в наземном транспорте.

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