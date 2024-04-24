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Замминистра обороны Иванов не признал вину в получении взятки

ТАСС: замминистра обороны Иванов не признал вину в получении взятки

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Надежда Чичерова/ РИА Новости

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов был задержан на рабочем месте, чиновник не признал вину в получении взятки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Замминистра обороны Иванов не признает вину по делу о взяточничестве», — уточнили в сообщении.

О задержании Иванова стало известно 23 апреля. Заместителя министра обороны подозревают в получении взятки. Следствие полагает, что Иванов сговорился с третьими лицами для получения крупной взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Утром в среду, 24 апреля, стало известно, что замглавы Минобороны РФ отправлен в СИЗО. Его арестовали до 23 июня. Аналогичную меру пресечения суд избрал и для Сергея Бородина, который, согласно информации следствия, находится в дружеских отношениях с Ивановым. Мужчина помогал замминистра обороны совершить преступление, сообщили в суде.

Ранее в Кремле прокомментировали задержание заместителя Шойгу.

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