Замминистра обороны Иванов не признал вину в получении взятки

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов был задержан на рабочем месте, чиновник не признал вину в получении взятки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Замминистра обороны Иванов не признает вину по делу о взяточничестве», — уточнили в сообщении.

О задержании Иванова стало известно 23 апреля. Заместителя министра обороны подозревают в получении взятки. Следствие полагает, что Иванов сговорился с третьими лицами для получения крупной взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Утром в среду, 24 апреля, стало известно, что замглавы Минобороны РФ отправлен в СИЗО. Его арестовали до 23 июня. Аналогичную меру пресечения суд избрал и для Сергея Бородина, который, согласно информации следствия, находится в дружеских отношениях с Ивановым. Мужчина помогал замминистра обороны совершить преступление, сообщили в суде.

Ранее в Кремле прокомментировали задержание заместителя Шойгу.