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Женщина проехалась по Красноярску с привязанной к автомобилю собакой

В Красноярске женщина протащила по дороге привязанного к машине алабая

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Видео от Общественное движение «ДогСпас»/VK

В Красноярске женщина привязала алабая к машине и выехала на проезжую часть. Об этом сообщается на странице общественного движения «ДогСпас» во «ВКонтакте».

Судя по одному из опубликованных видео, какое-то время женщина пыталась усадить собаку в багажник, но животное сопротивлялось этому. Тогда автомобилистка зажала поводок дверью багажника, буквально пристегнув алабая к машине. Затем она выехала со двора и поехала по оживленной улице Вавилова, не обращая внимания на сигналы встречных машин.

Местные жители, ставшие свидетелями жестокости красноярки, немедленно обратились в полицию. Как сообщает ТВК, женщину в итоге доставили в отделение, но задерживать не стали. Известно, что пострадавший алабай остался жив и был передан родственникам своей хозяйки.

Позднее выяснилось, что накануне вечером женщина пыталась отвезти собаку к ветеринару. Она заявила, что алабай не мог запрыгнуть в багажник из-за того, что недавно повредил сустав во время прогулки. Владелица пса объяснила, что решила привязать собаку и доехать до дома своего внука на Затонской улице, но вскоре припарковала автомобиль и продолжила путь пешком. Правоохранители еще уточняют обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что россиянку, привязавшую пса к дверям сельской администрации, собираются привлечь к ответственности за жестокое обращение.

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