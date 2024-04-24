В Уфе двухлетняя девочка выпала из окна вместе с москитной сеткой

В Октябрьском районе Уфы устанавливаются обстоятельства падения из окна двухлетнего ребенка, девочка получила травмы. Об этом сообщает Управление гражданской защиты города в Telegram-канале.

Инцидент произошел в микрорайоне Сипайлово, из окна квартиры на четвертом этаже выпала двухлетняя девочка. Ребенок облокотился на москитную сетку и упал с высоты. Пострадавшую доставили в ближайшую больницу с многочисленными травмами.

По предварительной информации, в момент происшествия в квартире вместе с ребенком находились родители, которые недосмотрели за дочерью.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде ребенок выпал из окна третьего этажа школы и попал в реанимацию. Третьеклассник бегал по коридорам на перемене вместе со своими одноклассницами и решил спрятаться от девочек на лестничной клетке. Он прислонился спиной к окну и выпал вместе с ним, упав с высоты третьего этажа, ребенок ударился о ступеньки.

Ранее бывший десантник спас российскую дошкольницу, которая едва не упала с четвертого этажа.