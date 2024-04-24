У побережья Панамы произошло сильное землетрясение

У берегов Панамы в Тихом океане произошло землетрясение с магнитудой 5,5. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение от Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр подземных толчков находился в 76 км к юго-востоку от города Бурика, где проживает около 1,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. На текущий момент нет информации о пострадавших и разрушениях, также не объявлялась угроза цунами.

На Тайване второй день подряд происходят землетрясения.

Нынешние землетрясения не повлекли таких же тяжелых последствий, как произошедшее на острове 3 апреля 2024 года, которое стало самым мощным за 25 лет и имело магнитуду 7,7. Тогда из-за подземных толчков и связанных с ними обрушений скальных пород в горах оказались заблокированы сотни человек, а пострадали более 700 человек.

Также сегодня вулканологи с Камчатки сообщили, что пепловый след от вулкана Шивелуч протянулся на 92 км. Главное управление МЧС России по Камчатскому краю сообщило, что населенные пункты не находятся на пути распространения пеплового следа. Однако спасатели отмечают, что при изменении направления ветра возможно оседание небольшого количества пепла в поселках Усть-Камчатского района.

Ранее вулканолог назвал самые сейсмоопасные регионы России.