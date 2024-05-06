Обвиняемый в мошенничестве экс-офицер ФСБ попросил снять с него обвинения

Бывший офицер ФСБ Дмитрий Фролов, у которого вместе с двумя сослуживцами при обысках нашли 12 млрд рублей, попросил прекратить уголовное дело в отношении него о мошенничестве на сумму 130 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

На последнем заседании защита Фролова подала ходатайство о прекращении уголовного преследования по делу о хищении доли девелоперов в компании «Юрпромконсалтинг» в связи с истечением срока давности. Сам Фролов не признал вину в этом эпизоде.

В мае 2019 года бывшие главы банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ полковники Кирилл Черкалин и Дмитрий Фролов, а также их подчиненный Андрей Васильев, у которых изъяли наличные и драгоценности на 12 млрд рублей, были обвинены во взяточничестве и мошенничестве в особо крупном размере.

По данным СМИ, миллиардерами они могли стать благодаря продаже служебной информации, получаемой из поднадзорных ЦБ и Минфина, а также с помощью обнальных операций и взяток. Силовиков обвинили в хищении порядка 490 млн рублей.

Источник заявил журналистам The Bell (организация включена Минюстом в список иноагентов) и «Проекта» о двух преступных схемах, реализованных фигурантами уголовного дела. Первая заключалась в получении 0,1–0,2% от проводимой операции, а вторая — в получении конкретных взяток за нарушения. Для осуществления этой схемы на должность главы службы экономической безопасности банка как правило, назначали отставного офицера ФСБ или КГБ, который брал под контроль все потоки денег. В схему также были вовлечены отделения ФСБ в регионах, а перевозкой средств занималась сотрудники спецподразделений «Вымпел» и «Альфа».

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