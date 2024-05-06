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В РФ оценили последствия запрета США на импорт российского урана

«Росатом»: запрет на импорт обогащенного урана из РФ разрушителен для рынка

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Юлия Чернова/пресс-служба химического факультета МГУ

В госкорпорации «Росатом» заявили, что законопроект о запрете на импорт обогащенного урана из России, одобренный конгрессом США, окажется разрушительным для рынка. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что устойчивая работа рынка глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла может пострадать из-за инициатив с явно политическим контекстом.

«Нашими приоритетами в международной деятельности остаются соблюдение и исполнение принятых контрактных обязательств, а также сохранение партнерских отношений с нашими заказчиками», — пояснили в госкорпорации.

Сенат США одобрил законопроект о запрете импорта российского урана. После завершения всех необходимых процедур документ должен быть подписан президентом Джо Байденом для вступления в силу.

Закон оставляет право США продолжать закупки этого вида топлива до января 2028 года. Запрет будет введен до 2040 года.

Ранее в США заверили, что смогут заменить уран из России.

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