Люся Чеботина рассказала, что изменила в своей внешности

Певица Люся Чеботина во время отдыха в Дубае рассказала поклонникам, что изменила в своей внешности. Откровениями она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Чеботиной, она никогда не делала ничего ни со своим лицом, ни с телом. Единственное, что она меняла, — это зубы по настоянию врачей, однако о винирах впоследствии пожалела.

«Впоследствии я очень сильно пожалела, потому что у меня было очень много проблем. Поэтому, девчонки, мне кажется, что лучше своей натуральной красоты ничего нет!»

Люся Чеботина уже рассказывала о неудачном опыте установки виниров. Ее не устраивали их цвет и размер, также после установки она страдала от воспаления десны, гипертонуса мышц лица, смещения челюстного сустава, кист под коронками.

Накануне Люся Чеботина оказалась одной из финалисток шоу «Маска». Чеботина пряталась под маской Бабочки.

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