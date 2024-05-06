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В российской разведке заявили, что США ищут альтернативу Зеленскому

СВР: США ищут альтернативу Зеленскому на пост президента Украины

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Mikhail Metzel/AP

Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что действующий президент Украины Владимир Зеленский начинает проигрывать борьбу за «умы и сердца» украинцев, а его легитимность после 20 мая полностью утрачивается. Заявление приводит ТАСС.

СВР также утверждает, что Соединенные Штаты активизировали усилия по поиску альтернативы Зеленскому на посту главы государства. В российской разведке также подчеркнули, что Вашингтону все равно, кто будет возглавлять Украину, лишь бы он был в состоянии продолжать вооруженный конфликт с Россией.

В СВР добавили, что в США и Европе констатируют недовольство граждан Украины затягиванием конфликта, а также рост недоверия к государству.

До этого сообщалось, что директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин во время визита в Египет обсудил с президентом страны Абделем Фаттахом ас-Сиси стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке. Отмечается, что стороны также обсудили вопрос борьбы с международным терроризмом, ситуацию на Украине и Африканском континенте. Кроме того, были затронуты проблемы в Афганистане.

Ранее Нарышкин рассказал о роли России в сохранении Франции как великой державы.

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