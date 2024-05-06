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Россиянам рассказали, как не набрать вес после пасхального стола

Эндокринолог Фролова: на куличи должно приходиться 15-20% суточной калорийности

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Чтобы не поправиться после Пасхи, следует соблюдать несколько правил. Так, на куличи в рационе должно приходиться не более 15-20% от суточной калорийности, об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог клиники «Будь Здоров на Фрунзенской» Татьяна Фролова.

«Чтобы соблюсти это правило без особых трудностей, необходимо не пренебрегать основными приемами пищи, которые нужно организовывать по принципу «Гарвардской тарелки». Если вы не будете пропускать завтрак, обед и ужин, то шансы, что вы переедите куличей, значительно снижаются», – отметила Фролова.

Эндокринолог напомнила, что принцип «Гарвардской тарелки» подразумевает полтарелки овощей, зелени или фруктов, четверть белка (на Пасху это яйца) и четверть углеводов.

«В целом если вы точно знаете, что не сможете остановиться на одном кусочке кулича с чаем, то тогда можно уменьшить количество медленных углеводов в тарелке, заменив их быстрыми из кулича. Не забываем прислушиваться к своему организму: стараемся приходить к приему пищи с умеренным чувством голода, а выходить с легким или умеренным ощущением сытости», – рассказала специалист.

В случае если норма суточной калорийности была значительно превышена, то «отрабатывать» пасхальный стол не стоит. Это может привести к еще большему перееданию в дальнейшем и стрессу, лучше постепенно вернуться к привычному питанию.

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