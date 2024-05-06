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Бывший главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак объявлен в розыск по уголовной статье

МВД РФ объявило в розыск экс-главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака

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Министерство обороны Украины

МВД России объявило в розыск бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслана Хомчака. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на базу розыска ведомства.

«Хомчак Руслан Борисович. Дата рождения: 05.06.1967. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе.

4 мая российские власти объявили в розыск президента Украины Владимира Зеленского, бывшего президента Петра Порошенко и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка. В Совфеде заявили, что иммунитет Зеленского действует только на территории Украины. Но добавили, что он «просто разыскивается», речь необязательно идет об аресте.

6 мая в базе российской полиции оказались экс-премьер Владимир Гройсман, а также бывшие министр иностранных дел Павел Климкин и внутренних дел Арсен Аваков. МИД Украины в ответ напомнил об ордере МУС на арест Владимира Путина.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что объявлением Зеленского в розыск Россия послала четкий сигнал, что с ним не намерены вести переговоров.

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