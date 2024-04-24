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Пепловый шлейф от вулкана Шивелуч протянулся на 92 км

Пепловый шлейф, поднятый ветром на вулкане Шивелуч, протянулся на 92 км

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«Роскосмос»

Пепловый след от вулкана Шивелуч протянулся на 92 км. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Шлейф ресуспендированного пепла сплошной полосой высотой до 3 км над уровнем моря протянулся на 92 км на юго-восток от вулкана Шивелуч», — уточнили в научном учреждении.

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю сообщило, что населенные пункты не находятся на пути распространения пеплового следа. Однако спасатели отмечают, что при изменении направления ветра возможно оседание небольшого количества пепла в поселках Усть-Камчатского района.

Для вулкана Шивелуч установлен оранжевый код опасности для авиации, поскольку он представляет угрозу для местных авиаперевозок. Шивелуч является самым северным действующим вулканом Камчатского края, расположенным в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживает около 5 тыс. человек. Этот вулкан является одним из крупнейших на Камчатке.

20 апреля в Индонезии произошло извержение вулкана. В заявлении уточняется, что речь идет о вулкане Руанг. Он расположен на одноименном острове.

Ранее вулканолог назвал самые сейсмоопасные регионы России.

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