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ООН не направила РФ раздел доклада с обвинениями в сексуальном насилии на Украине

В ООН не отправили России раздел доклада по сексуальному насилию на Украине

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Reuters

К России не обратились для получения комментария по разделу доклада Генсека, касающегося предполагаемого сексуального насилия со стороны российских военнослужащих на Украине. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, пишет ТАСС.

Специальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по вопросам сексуального насилия Прамила Паттен проигнорировала российскую сторону, указал Небензя.

Он отметил, что в прошлом году Россия официально обратилась к генсекретарю ООН с запросом на предоставление информации для проверки, но ответа не поступило.

В этом году специальный представитель не предоставила России часть доклада для комментария, что, по мнению Небензи, свидетельствует о том, что ее целью является скорее политическая манипуляция, а не предотвращение сексуального насилия.

Российский дипломат подчеркнул, что Россия осуждает любые формы сексуального насилия во время вооруженных конфликтов и после них. Он также подчеркнул важность расследования таких преступлений и привлечения виновных к ответственности. Небензя выразил разочарование в работе специального представителя по вопросам сексуального насилия в условиях конфликта, обвинив ее в политических заявлениях, лжи и манипуляциях.

Небензя отметил, что обвинения в адрес государств или сторон конфликта должны быть основаны на достоверных фактах и подтверждены проверяемыми источниками. Он также подчеркнул недостаточную объективность данных раздела доклада, который просто повторяет информацию наблюдательной миссии Управления верховного комиссара ООН по правам человека на Украине, контролируемой Киевом.

Ранее украинский депутат обратилась в полицию из-за высказывания Арестовича о женщинах.

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