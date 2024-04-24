Полиция ФРГ ликвидировала человека с мачете в библиотеке

Полиция города Мангейма в Германии объявила о нейтрализации вооруженного мачете мужчины, который проявлял агрессивное поведение в библиотеке местного университета. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно сообщению, 31-летнему мужчине ранее было запрещено посещать библиотеку из-за его неоднократного негативного поведения.

По словам полиции, когда на место происшествия прибыла патрульная машина, мужчина держал мачете и напал на сотрудника библиотеки. Из-за угрозы для жизни людей полиция была вынуждена применить огнестрельное оружие.

Сообщается, что мужчина получил огнестрельное ранение, был доставлен в госпиталь, но врачи не смогли его спасти.

Полиция уточнила, что вооруженный мачете мужчина был гражданином Германии, он родился в Саарбрюккене (административный центр земли Саар) и ранее имел проблемы с полицией.

В настоящее время проводится расследование для выяснения его мотивов.

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