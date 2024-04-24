В аэропорту Сочи на борту самолета был задержан неадекватный пассажир

В аэропорту Сочи на борту самолета, который должен был вылететь в Санкт-Петербург, полицией был задержан неадекватный пассажир. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющейся информации, 31-летний москвич, пройдя предполетный досмотр, проник из «стерильной зоны» на перрон, взломал аварийную дверь, после чего забежал на борт воздушного судна. В самолете мужчина громко кричал, нецензурно выражался, угрожал применить якобы имеющееся у него взрывное устройство. Кроме того, он пытался поджечь себя и кресла в самолете.

Прибывшие к месту происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали дебошира и доставили его в отдел полиции.

В отношении нарушителя порядка составлены протоколы об административных правонарушениях. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

До этого сообщалось, что в Турции задержали туриста, который подрался с полицейскими на борту самолета.

Ранее в аэропорту Жуковский был задержан угрожавший тротилом нарушитель.