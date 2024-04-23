Мужчина спас пожилую пару из машины за пару секунд до взрыва

В Великобритании мужчина спас из загоревшегося авто пожилую супружескую пару. Об этом сообщает издание Worcester News.

Инцидент произошел 18 апреля на шоссе Малверн-роуд, недалеко от Вустера: 38-летний Клайв Джарвис ехал на работу, когда заметил автомобиль, из-под капота которого валил дым. Мужчина покинул свое авто и поспешил к людям, нуждавшимся в помощи. Не раздумываясь, он помог выбраться из салона пожилому водителю и его жене. После этого произошел хлопок и через несколько секунд машину охватило пламя.

«Он всегда останавливается, чтобы помочь людям. Меня переполняет гордость. Он подверг себя опасности ради других людей. Это требует мужества», — прокомментировала историю девушка героя.

Мужчине помогал другой участник дорожного движения, представившийся медицинским работником. По словам Джарвиса, пенсионеры выглядели очень испуганными. Из разговора с ними мужчина понял, что они направлялись в больницу, когда произошло ЧП.

На место прибыли работники пожарно-спасательной службы. Они осмотрели пострадавших и рекомендовали им обратиться за помощью, а также потушили возгорание.

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