В Поволжье воспитательница детсада подвесила девочку на забор

В Нижегородской области воспитательницу отстранили от работы после видео с ребенком. Об этом сообщает NewsNN.

Инцидент произошел в Лукоянове. На кадрах заметно, что двухлетняя девочка висит на заборе. При этом ребенок плачет, а воспитательница, которая находится рядом, игнорирует ситуацию и занимается другими детьми.

Видео сняла знакомая семьи, которая передала ролик родителям девочки. По словам автора, воспитательница подвесила ребенка.

Отец и мать девочки пришли в детский сад, чтобы обсудить ситуацию с администрацией, но заведующая все отрицала. По словам женщины, родителям еще нужно доказать, что это сделала именно воспитательница.

В беседе с журналистами представители администрации детского сада заявили, что не видят нарушений в работе педагога. Тем не менее, на период служебного расследования воспитательницу отстранили.

Ранее в Кузбассе воспитательница заклеивала детям рты скотчем и обещала выкинуть из окна.