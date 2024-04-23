Российская авиакомпания намерена отсудить сотни тысяч рублей у дебошира на борту самолета

Российская авиакомпания Utair обратилась в суд с иском к мужчине, из-за которого пилотам пришлось экстренно сажать самолет. Заявление поступило в Сургутский городской суд. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Авиаперевозчик намерен взыскать убытки, причиненные в результате экстренной посадки самолета.

Компания утверждает, что пассажир во время полета неоднократно нарушал правила общественного порядка и создавал угрозу безопасности полета.

«Ответчик разбил стекло, осколками стакана нанес себе порезы, нецензурно ругался, нанес телесные повреждения членам экипажа, находился в неадекватном состоянии, бился головой», — говорится в доводах истца.

Из-за дебошира пилоты приняли решение посадить самолет в Перми. Авиакомпания утверждает, что из-за этого перевозчик понес убытки в размере более 800 тыс. рублей, которые и должен возместить дебошир.

Ранее пьяная пассажирка рейса Тбилиси — Москва устроила стриптиз в самолете.