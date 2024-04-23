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Россиянин перелез через балкон на 11-м этаже, чтобы спасти запертую внуком пенсионерку

В Екатеринбурге мужчина перелез через балкон, чтобы спасти пенсионерку

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Телеграм-канал Широкая речка

В Екатеринбурге мужчина перелез через балкон на 11-м этаже, чтобы спасти запертую малолетним внуком пенсионерку. Об этом сообщает Telegram-канал »Широкая речка».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в многоэтажном доме на улице Евгения Савкова. В чате с управляющей компанией одна из собственниц сообщила, что на 11-м этаже дома малолетний внук случайно закрыл свою бабушку на балконе.

Сотрудники управляющей компании попытались связаться с собственниками, но безрезультатно. Они поднялись на этаж, где находилась квартира, и опросили соседей. Оказалось, что внуку женщины 2 или 3 года. Чтобы не пугать мальчика взломом замка, было принято решение пролезть туда через балкон соседей.

Один из сотрудников управляющей компании пролез через балкон, чтобы прийти на помощь женщине. Он вскрыл отверткой балконную дверь и освободил ее. Отмечается, что бабушка и ее внук отделались легким испугом.

Ранее на Камчатке ребенок выпал из окна третьего этажа и сломал позвоночник.

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