В Харькове намерены отказаться от двухсот связанных с Россией топонимов

В Харькове намерены изменить названия более двухсот топонимов, которые так или иначе могут быть связаны с Россией. Об этом можно узнать из сообщения, опубликованном на странице городского Совета в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Общественное обсуждение этого вопроса продлится до 25 апреля. В настоящий момент предполагается признать подлежащими переименованию топонимы в честь полководца Александра Суворова и художника Виктора Васнецова (в городе есть улицы и переулки, названные в их честь). Кроме того, вероятно, будут переименованы улицы Калужская, Сибирская, Аэрофлотская и другие.

С 2014 года на Украине проводится политика декоммунизации, подразумевающая ликвидацию советских топонимов и снос памятников советским государственным деятелям и полководцам.

23 апреля сообщалось, что в рамках продолжающейся декоммунизации на Украине задумали единовременно переименовать более 300 населенных пунктов. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде. Так, город Южный в Одесской области может стать Порт-Анненталем. В Днепропетровской области город Новомосковск переименуют в Самар, город Павлоград — в Матвеев, город Синельниково — в Риднополье.

Ранее в подконтрольном Украине Херсоне переименовали связанные с Россией улицы.