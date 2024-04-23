Формат акции «Бессмертный полк» в РФ в этом году изменился

Акция «Бессмертный полк» продлится в России с 1 по 12 мая. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на слова организаторов.

Участникам акции предложили размещать на транспорте портреты участников войны. Портреты героев Великой Отечественной также собираются размещать в публичных местах, парках и скверах вместе с информацией о них, отметили организаторы.

До этого стало известно, что шествие «Бессмертный полк» в России в 2024 году не будут проводить в очном формате. Секретарь «Поискового движения России», сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева сказала, что такое решение приняли из соображений безопасности.

До этого руководство Брянской области решило отменить парад и праздничный салют, которые традиционно проводятся в День Победы. Представители властей отметили, что 9 Мая будет отмечаться в локальном формате. Торжественные мероприятия пройдут в парках, скверах и учреждениях культуры.

Ранее в Москву начали перебрасывать военную технику в рамках подготовки к празднованию 9 Мая.