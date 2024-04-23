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Врачи предупредили россиян об опасности аллергии на уколы ботокса

Дерматовенеролог Пашаева: перед уколом ботокса нужно провериться на аллергию

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Уколы ботокса могут вызвать у человека приступ аллергии, если его организм окажется слишком чувствительным к компонентам препарата, предупредила врач-косметолог Аида Пашаева. В этом случае в местах уколов появятся покраснения, а также жжение и зуд, объяснила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Аллергия может проявиться как ответная реакция на ботулотоксин. Причем есть много разных видов ботулотоксинов, однако на мышцы, как правило, воздействует основное вещество — ботулостоксин типа А, рассказала врач. При этом обычно в уколе, помимо действующего вещества есть связующие компоненты, которые также могут провоцировать аллергию, добавила она.

«Если пациент аллергичен, нужно подбирать препараты, в составе которых может быть что-то другое, что не вызывает аллергию», — отметила Пашаева.

Опасности аллергического приступа, по словам косметолога, нет при уколах гиалуроновой кислоты, так как это натуральный компонент, уже содержащийся в организме человека. А вот при уколах коллагена или мезококтейлей требуется сначала поставить пробу – такие процедуры тоже чреваты аллергией, заключила врач.

Напомним, врачи относят гормональные нарушения к противопоказаниям к уколам ботокса, так как они могут снизить эффективность косметических процедур или привести к осложнениям.

Косметологи ранее рассказали, чем грозит неправильное введение ботокса.

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