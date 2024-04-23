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В Брянске задержали готовившего теракт сторонника украинских националистов

ФСБ: в Брянске задержан сторонник украинских националистов, готовивший теракт

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ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости», архивный снимок

В Брянске сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали сторонника украинских националистов, готовившего теракт. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Задержан в Брянске гражданин России, исповедующий украинскую националистическую идеологию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина принимал участие в подготовке теракта по заданию представителей запрещенной в России террористической организации.

Силовики изъяли самодельное взрывное устройство (СВУ), которое задержанный планировал использовать при совершении теракта.

До этого в ФСБ РФ сообщали, что трое подростков из Смоленской области оказались под стражей за поджог релейного шкафа на железной дороге. 17 апреля неизвестные молодые люди организовали диверсию на перегоне Гусино — Красное главного хода Московской железной дороги (МЖД).

Сотрудники ФСБ РФ уже передали оперативные материалы в следственные органы.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.

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