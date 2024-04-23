Россиянку, морившую голодом сына, приговорили к 12 годам колонии

В Иркутске огласили приговор жительнице Усть-Ордынского округа, которая морила сына голодом и довела ребенка до истощения. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 35-летняя женщина намеренно лишала воды и пищи своего 12-летнего сына, ребенок пытался продуктами быстрого приготовления. С 2017 года мать скрывала сына от медицинских работников, в больницу подросток попал только летом 2022 года.

На момент госпитализации мальчик весил 23 килограмма, спасти его медики не смогли. По данным местных СМИ, россиянка нигде не работала, жила только на детские пособия, у нее есть еще четверо детей, младший из них родился в 2023 году.

В своих показаниях женщина объясняла бездействие надеждой на то, что со временем сын поправится и сможет нормально есть, за медицинской помощью обвиняемая не обращалась, потому что боялась, что ее лишат родительских прав. Приговором суда иркутянке назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее мачеха морила голодом семилетнего мальчика и заставляла его пить мочу.