Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянку, морившую голодом сына, приговорили к 12 годам колонии

В Иркутске осудили мать, морившую голодом 12-летнего сына

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Иркутске огласили приговор жительнице Усть-Ордынского округа, которая морила сына голодом и довела ребенка до истощения. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 35-летняя женщина намеренно лишала воды и пищи своего 12-летнего сына, ребенок пытался продуктами быстрого приготовления. С 2017 года мать скрывала сына от медицинских работников, в больницу подросток попал только летом 2022 года.

На момент госпитализации мальчик весил 23 килограмма, спасти его медики не смогли. По данным местных СМИ, россиянка нигде не работала, жила только на детские пособия, у нее есть еще четверо детей, младший из них родился в 2023 году.

В своих показаниях женщина объясняла бездействие надеждой на то, что со временем сын поправится и сможет нормально есть, за медицинской помощью обвиняемая не обращалась, потому что боялась, что ее лишат родительских прав. Приговором суда иркутянке назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее мачеха морила голодом семилетнего мальчика и заставляла его пить мочу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами