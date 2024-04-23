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Температура на выходных в Москве превысит 20°С

Вильфанд пообещал в Москве 20°С и отсутствие осадков

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Комсомольская правда/Global Look Press

В выходные дни в Москве ожидается теплая погода: днем температура поднимется до 16...21°С, а ночью будет около 10°С. Как заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд РИА Новости, осадков не предвидится.

Эта погода на 3-4 градуса превышает климатическую норму для Москвы, по словам специалиста.

В свою очередь в Белгородской области ввели желтый уровень погодной опасности. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, такие меры были приняты из-за усиления ветра.

До этого сообщалось, что Европу охватил «экстремальный тепловой стресс». В прошлом году температура в Европе достигла самого высокого уровня за всю историю наблюдений. Европейцы страдают от беспрецедентной жары днем ​​и испытывают стресс от некомфортной жары ночью. Уровень смертности от жаркой погоды в Европе за два десятилетия вырос на 30%, говорится в совместном докладе о состоянии климата двух организаций.

Эксперты заявили, что если люди продолжат сжигать нефть, газ и уголь, волны тепла будут становиться все жарче.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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