Температура на выходных в Москве превысит 20°С

В выходные дни в Москве ожидается теплая погода: днем температура поднимется до 16...21°С, а ночью будет около 10°С. Как заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд РИА Новости, осадков не предвидится.

Эта погода на 3-4 градуса превышает климатическую норму для Москвы, по словам специалиста.

В свою очередь в Белгородской области ввели желтый уровень погодной опасности. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, такие меры были приняты из-за усиления ветра.

До этого сообщалось, что Европу охватил «экстремальный тепловой стресс». В прошлом году температура в Европе достигла самого высокого уровня за всю историю наблюдений. Европейцы страдают от беспрецедентной жары днем ​​и испытывают стресс от некомфортной жары ночью. Уровень смертности от жаркой погоды в Европе за два десятилетия вырос на 30%, говорится в совместном докладе о состоянии климата двух организаций.

Эксперты заявили, что если люди продолжат сжигать нефть, газ и уголь, волны тепла будут становиться все жарче.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.