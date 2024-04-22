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Россиянам рассказали, как действовать после укуса змеи

В Химкинской больнице посоветовали наложить жгут после укуса змеи

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Depositphotos

В Подмосковье проснулись змеи. Врачи Химкинской областной больницы в разговоре с «Радио 1» напомнили, как действовать в случае укуса рептилии. Специалисты подчеркивают, что действовать в данном случае необходимо максимально быстро.

«Промойте рану водой, можно крепким алкоголем, наложите повязку. Ни в коем случае не пытайтесь отсосать яд из ранки. Если у вас есть микротравмы во рту, вы можете получить гораздо большую дозу яда», — предупреждают медики.

Если змея укусила в конечность, врачи советуют наложить жгут выше укуса. Также нужно срочно вызвать скорую или отвезти пострадавшего в медицинское учреждение.

По словам специалистов, яд для взрослого человека обычно не смертелен, но крайне неприятен, поскольку обладает гематоксическим и цитотоксическим действием.

Главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева до этого говорила, что плотная одежда и ботинки из кожи или резины помогут защитить ребенка от укусов змей при походе в лес. Она предупредила, что в лесах Московской области часто встречается гадюка, укус которой при неоказании помощи или неправильном лечении может привести к трагическим последствиям.

Ранее на Кубани в детский сад заползла огромная змея.

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