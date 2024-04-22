Власти рассказали, когда в Ишиме ждать пика паводка

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что пик паводка на реке Ишим в районе одноименного города ожидается 22 апреля. Его слова передает ТАСС.

«Сегодня мы можем ожидать формирование пика уровня воды в городе Ишиме», — поделился губернатор.

Он пояснил, что об этом свидетельствуют данные о динамике уровня воды за последние часы. Вода заходит в Абатский район, где находятся два населенных пункта. Они полностью эвакуированы и отключены от электричества. Кроме того, в селе Абатское почти полностью завершены работы по повышению уровня гребня дамбы, также завершаются работы по защите федеральной трассы.

Моор добавил, что в Абатском и Ишимском районах есть полностью отрезанные от большой земли населенные пункты. Там работают лодочные переправы.

До этого ТАСС сообщало, что два села Викуловского района Тюменской области подлежат заблаговременной эвакуации из-за надвигающегося паводка, который начнется в 09:00 по местному времени.

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