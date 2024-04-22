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Европу охватил «экстремальный тепловой стресс»

Температуры в Европе достигли рекордного уровня

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Rafael Yaghobzadeh/AP

Из-за очень жаркой погоды Европа испытала рекордное число дней «чрезвычайного теплового стресса». Об этом пишет The Guardian со ссылкой на службы наблюдения за Землей ЕС «Коперник» и Всемирную метеорологическую организацию (ВМО).

В прошлом году температура в Европе достигла самого высокого уровня за всю историю наблюдений.

Как пишет издание, европейцы страдают от беспрецедентной жары днем ​​и испытывают стресс от некомфортной жары ночью. Уровень смертности от жаркой погоды в Европе за два десятилетия вырос на 30%, говорится в совместном докладе о состоянии климата двух организаций.

«Цена действий по борьбе с изменением климата может показаться высокой, — заявила генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло, — но цена бездействия гораздо выше».

В отчете говорится, что температура по всей Европе была выше средней в течение 11 месяцев 2023 года, включая самый теплый сентябрь с момента начала наблюдений.

Жаркая и сухая погода стала причиной крупных пожаров, опустошивших деревни. В тоже время дым заполонил города.

Пожары, с которыми боролись местные власти, были особенно жестокими в пострадавших от засухи южных странах, таких как Португалия, Испания и Италия.

Затем сильные дожди привили к опасным наводнениям. Роль глобального потепления в увеличении количества осадков не всегда ясна, говорится в докладе. Более теплый воздух может удерживать больше влаги, что приводит к более сильным штормам, но сложные климатические изменения означают, что вода не всегда может выпадать.

Эксперты заявили, что если люди продолжат сжигать нефть, газ и уголь, волны тепла будут становиться все жарче.

Ранее деревня в Дании оказалась под угрозой уничтожения токсичным оползнем.

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