В Пензе юноша ударил ножом в горло подростка

Полиция Пензы задержала молодого человека 2006 года рождения, который ударил ножом в горло подростка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Сообщается, что оперативники установили местонахождение и задержали подростка, подозреваемого в совершении преступления. В ближайшее время его доставят к следователям. Пострадавшим оказался подросток 2008 года рождения. Его госпитализировали.

21 апреля сообщалось, что в Москве арестовали мужчину, ограбившего супермаркет на 465 тысяч рублей.

В этот же день в Адмиралтейском районе Петербурга полиция задержала мужчину, вооруженного ножом и охолощенным автоматом, злоумышленник пытался вломиться в квартиру женщины.

Днем ранее в Октябрьском округе Омска правоохранители задержали подозреваемого в разбойном нападении на девушку, мужчина, угрожая с ножом вырвал у нее сумку.

Ранее в Петербурге подросток выстрелил в мужчину и сдался полиции на следующий день.