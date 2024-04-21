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Глава Гагаузии заявила о чуждых для Молдаван ценностях Евросоюза

Гуцул: Молдавии и Гагаузии чужды продвигаемые Евросоюзом ценности

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Евгения Гуцул/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ценности, которые руководство Евросоюза (ЕС) навязывает народам стран – участниц сообщества, являются чуждыми для молдаван и гагаузов. Об этом заявила глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул на съезде молдавских оппозиционных политиков в Москве, сообщает ТАСС.

Она отметила, что ЕС проводит политику, призванную стереть различия между народами содружества, занимается легализацией однополых браков, а также ведет борьбу против половых различий.

«Я, как гагаузка, этого не понимаю. Нам, гагаузам, нам, молдаванам, это чуждо», – подчеркнула Гуцул.

21 апреля глава Гагаузии Евгения Гуцул прибыла в российскую столицу, где проходит съезд молдавских политиков и общественников, выступающих за вступление республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). При этом Гуцул отметила, что не знает, пустят ли ее на родину после посещения России.

Ранее Гуцул заявила о выходе аграриев Гагаузии на российский рынок.

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